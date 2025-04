Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme L Gante svela tutto

Gante, dall’altro l’ombra mai dissolta di Mauro Icardi, il compagno di mille battaglie sentimentali. Stavolta però a gettare benzina sul fuoco non è né una foto né una storia Instagram, ma una dichiarazione di L-Gante stesso, che lascia intuire qualcosa di ben più profondo: tra Wanda e Icardi, forse, non è mai davvero finita.L-Gante rompe il silenzio su Wanda NaraLa relazione tra Wanda Nara e L-Gante, iniziata tra videoclip sensuali e viaggi romantici, è ormai arrivata (di nuovo) al capolinea. Dopo aver annunciato la separazione su Instagram, Wanda ha chiarito che la decisione è stata presa “per entrambi”, lasciando trasparire però un affetto mai scemato per il giovane artista. Dilei.it - Wanda Nara e Icardi, sono tornati insieme? L-Gante svela tutto Leggi su Dilei.it La bella imprenditrice argentina, volto tra i più chiacchierati dello showbiz latino, si trova nuovamente sotto i riflettori: da un lato la rottura – burrascosa ma apparentemente pacifica – con il rapper L-, dall’altro l’ombra mai dissolta di Mauro, il compagno di mille battaglie sentimentali. Stavolta però a gettare benzina sul fuoco non è né una foto né una storia Instagram, ma una dichiarazione di L-stesso, che lascia intuire qualcosa di ben più profondo: tra, forse, non è mai davvero finita.L-rompe il silenzio suLa relazione trae L-, iniziata tra videoclip sensuali e viaggi romantici, è ormai arrivata (di nuovo) al capolinea. Dopo aver annunciato la separazione su Instagram,ha chiarito che la decisione è stata presa “per entrambi”, lasciando trasparire però un affetto mai scemato per il giovane artista.

