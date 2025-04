Inter Roma Inzaghi ragiona sulla formazione ci sono tre dubbi – TS

Inter-Roma, partita valevole per la trentaquattresima giornata di campionato. Simone Inzaghi ragiona sulla formazione da schierare e ci sono tre dubbi da dover sciogliere.TESTA ALLA Roma – Verso Inter-Roma con la miglior formazione possibile senza pensare al Barcellona. Questo il diktat che avanza da Appiano Gentile, dove Simone Inzaghi ieri ha tenuto un discorso motivazionale alla squadra per caricarla in vista di questo grandissimo rush finale. Dopo le due sconfitte consecutive (cosa che non succedeva da due anni) contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia, l’Inter è obbligata al successo. Ecco perché non si penserà per nulla al Barcellona, sfida di andata delle semifinali di Champions League in programma giorno 30 all’Estadio Olimpic de Montjuic. In vista del match di San Siro, Inzaghi ha tre dubbi da dover sciogliere. Inter-news.it - Inter-Roma, Inzaghi ragiona sulla formazione: ci sono tre dubbi – TS Leggi su Inter-news.it Vigilia di, partita valevole per la trentaquattresima giornata di campionato. Simoneda schierare e citreda dover sciogliere.TESTA ALLA– Versocon la migliorpossibile senza pensare al Barcellona. Questo il diktat che avanza da Appiano Gentile, dove Simoneieri ha tenuto un discorso motivazionale alla squadra per caricarla in vista di questo grandissimo rush finale. Dopo le due sconfitte consecutive (cosa che non succedeva da due anni) contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia, l’è obbligata al successo. Ecco perché non si penserà per nulla al Barcellona, sfida di andata delle semifinali di Champions League in programma giorno 30 all’Estadio Olimpic de Montjuic. In vista del match di San Siro,ha treda dover sciogliere.

