Non solo Campania 250mila persone nei tre giorni di ostensione della salma di Papa Francesco Oggi i funerali

Francesco, Oggi LE ESEQUIE ROMA BLINDATA, TRUMP: 'INCONTRERÒ MELONI E ALTRI LEADERTutto pronto per i funerali solenni di Papa Francesco, che si svolgeranno stamattina in Piazza San Pietro. Oltre 250mila fedeli hanno già salutato il pontefice durante i tre giorni di ostensione della salma nella basilica, prima del rito di chiusura della bara ieri sera. Altri 200mila sono attesi Oggi nell'area delle esequie. Roma blindata, tra green zone e aree off limits. Oltre 4mila gli agenti schierati, con in campo anche unità contro minacce nucleari e batteriologiche. Trump è arrivato ieri sera nella Capitale, per partecipare Oggi ai funerali assieme a decine di altri leader mondiali. Il tycoon ha annunciato di voler parlare Oggi con la Meloni e vari altri.TRUMP: 'MOSCA E KIEV SI INCONTRINO PER CONCLUDERE L'ACCORDO' NYT: 'DALL'UCRAINA CONTROPROPOSTA DI COMPROMESSO PER LA PACE'"Russia e Ucraina sono molto vicine a un accordo", afferma Trump sollecitando "le due parti" a "incontrarsi ad altissimo livello per concluderlo" visto che "la maggior parte dei punti principali è stata concordata".

