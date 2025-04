Pastasciutta antifascista Un centinaio a tavola con sindaci e volontari

Pastasciutta antifascista’ l’ha fatta da protagonista a San Mauro Pascoli per l’80° anniversario della Liberazione celebrato ieri mattina. Alle 10 c’è stato il concerto del complesso bandistico Amici della Musica di San Mauro Pascoli. Poi gli interventi del sindaco Moris Guidi e Carlo Sarpieri di Anpi Rubicone. E’ seguito il corteo fino alla Chiesa della Madonna dell’Acqua per la deposizione di una corona in memoria dei Caduti in guerra. Alle 11.15 partenza della "Biciclettata della Libertà" e alle 12.30, il pranzo a base di "Pastasciutta antifascista". I volontari del centro sociale hanno ospitato oltre 100 persone e hanno cotto 12 chilogrammi di tagliatelle al ragù e 10 chilogrammi di strozzapreti agli stridoli. Prima del pranzo tutti in piedi a cantare "Bella Ciao". Dice il sindaco Moris Guidi: "Abbiamo deciso di arricchire le celebrazioni del 25 aprile con la ‘Biciclettata della Libertà’ per ricordare l’importanza di questo mezzo nella lotta per la Resistenza. Ilrestodelcarlino.it - Pastasciutta antifascista. Un centinaio a tavola con sindaci e volontari Leggi su Ilrestodelcarlino.it La ‘’ l’ha fatta da protagonista a San Mauro Pascoli per l’80° anniversario della Liberazione celebrato ieri mattina. Alle 10 c’è stato il concerto del complesso bandistico Amici della Musica di San Mauro Pascoli. Poi gli interventi del sindaco Moris Guidi e Carlo Sarpieri di Anpi Rubicone. E’ seguito il corteo fino alla Chiesa della Madonna dell’Acqua per la deposizione di una corona in memoria dei Caduti in guerra. Alle 11.15 partenza della "Biciclettata della Libertà" e alle 12.30, il pranzo a base di "". Idel centro sociale hanno ospitato oltre 100 persone e hanno cotto 12 chilogrammi di tagliatelle al ragù e 10 chilogrammi di strozzapreti agli stridoli. Prima del pranzo tutti in piedi a cantare "Bella Ciao". Dice il sindaco Moris Guidi: "Abbiamo deciso di arricchire le celebrazioni del 25 aprile con la ‘Biciclettata della Libertà’ per ricordare l’importanza di questo mezzo nella lotta per la Resistenza.

Cos’è e come si fa la pastasciutta antifascista, il piatto che simboleggia la fine del Fascismo? - Se siete alla ricerca di un piatto semplicissimo e veloce per onorare la Resistenza italiana nell’80.mo anniversario della Liberazione, allora la pastasciutta antifascista è quello che fa per voi. Si tratta di una pietanza simbolica, tecnicamente “ideata” il 25 luglio 1943, giorno della destituzione di Benito Mussolini. In quell’occasione, la famiglia Cervi preparò e distribuì gratuitamente 380 kg di pasta al burro e Parmigiano agli abitanti di Campegine, in provincia di Reggio Emilia, per celebrare la caduta del regime fascista. 🔗cultweb.it

Pastasciutta antifascista dei Fratelli Cervi: perché oggi dovremmo prepararla tutti - 25 aprile: tempo di pastasciutta antifascista. Perché oggi vale la pena di ritrovarsi intorno a un tavolo, mangiando insieme qualcosa di semplice e non scontato, qualcosa di buono e che sa di festa, di bello, di irrinunciabile: la libertà 🔗vanityfair.it

Pastasciutta antifascista nel giorno della Liberazione - Pastasciutta antifascista a San Mauro Pascoli per l’80° anniversario della Liberazione che sarà celebrato in piazza Mazzini nella mattinata di venerdì 25 aprile. La celebrazione avrà inizio alle 10 con il concerto del complesso bandistico Amici della Musica. A seguire, interverranno il sindaco Moris Guidi e Carlo Sarpieri di Anpi Rubicone. Al termine degli interventi il corteo accompagnato dal complesso bandistico che giungerà alla Chiesa della Madonna dell’Acqua per la deposizione di una corona in memoria dei Caduti in guerra. 🔗ilrestodelcarlino.it

Pastasciutta antifascista dei Fratelli Cervi: perché oggi dovremmo prepararla tutti - Oggi dobbiamo tutti sederci attorno a un tavolo, mangiando insieme qualcosa di semplice e non scontato, qualcosa di buono e che sa di festa, di bello, di irrinunciabile: la libertà ... 🔗vanityfair.it

A Cerignola la “Pastasciutta Antifascista” su un terreno confiscato alla mafia: un ricordo vivo della Resistenza - A pochi giorni dalle celebrazioni per il 25 aprile, Cerignola si prepara a rinnovare la memoria della Resistenza con l’edizione 2025 della “Pastasciutta Antifascista”, in programma lunedì ... 🔗immediato.net

La “Pastasciutta antifascista” a Villar Dora con l’associazione Treno della Memoria - VILLAR DORA – In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, l’associazione Treno della Memoria organizza un evento speciale: la “Pastasciutta antifascista“ ... 🔗lagendanews.com