Clai Imola conferma Speek e Benedetti inizia il volley mercato per la serie A2

Clai si è chiusa nella maniera sperata con la permanenza in serie A2. Era questo l’obiettivo del club ed è stato raggiunto all’ultima giornata di Pool Retrocessione. Un finale di campionato che ha dato tante indicazioni al club del presidente Stefano Mongardi. Il primo tassello da mettere in fila per il nuovo corso è quello dell’allenatore: la coppia composta da Domenico Speek e Massimo Benedetti tornerà al suo posto; Speek rimarrà come vice, mentre Benedetti continuerà il suo compito di direttore tecnico del settore giovanile. I due erano arrivati al posto di Nello Caliendo reduce da 17 punti in 17 gare giocate; la coppia ha fatto un lavoro non scontato, conducendo la nave in porto. In prima battuta è stata chiusa bene la regular season, poi nella Pool Retrocessione sono arrivate vittorie in serie che hanno garantito alle imolesi la seconda stagione di fila in A2. Ilrestodelcarlino.it - Clai Imola conferma Speek e Benedetti, inizia il volley mercato per la serie A2 Leggi su Ilrestodelcarlino.it La stagione dellasi è chiusa nella maniera sperata con la permanenza inA2. Era questo l’obiettivo del club ed è stato raggiunto all’ultima giornata di Pool Retrocessione. Un finale di campionato che ha dato tante indicazioni al club del presidente Stefano Mongardi. Il primo tassello da mettere in fila per il nuovo corso è quello dell’allenatore: la coppia composta da Domenicoe Massimotornerà al suo posto;rimarrà come vice, mentrecontinuerà il suo compito di direttore tecnico del settore giovanile. I due erano arrivati al posto di Nello Caliendo reduce da 17 punti in 17 gare giocate; la coppia ha fatto un lavoro non scontato, conducendo la nave in porto. In prima battuta è stata chiusa bene la regular season, poi nella Pool Retrocessione sono arrivate vittorie inche hanno garantito alle imolesi la seconda stagione di fila in A2.

Cosa riportano altre fonti

Il ruggito della Clai Imola: è lo scatto decisivo verso la salvezza? - Un’eroica e indomita Clai Imola espugna in tre set il campo della capolista Volley Offanengo e centra la seconda vittoria esterna consecutiva nella Pool Salvezza di A2 in appena sette giorni (dopo quella in rimonta di Concorezzo), la terza complessiva in questa appassionante e... 🔗europa.today.it

La Clai Imola in Abruzzo per una trasferta che vale un’intera stagione - Ultima trasferta di questa lunga ed appassionante stagione per la Clai Imola Volley. Le ragazze allenate da Massimo Benedetti e Dominico Speek sosterranno infatti in questo fine settimana il loro ultimo viaggio lontano da casa, che le porterà in Abruzzo per affrontare il Tenaglia... 🔗bolognatoday.it

La strana coppia alla guida della Clai Imola: Odelvys Dominico Speck e Massimo Benedetti - La Clai Imola, dopo le attente valutazioni degli ultimi giorni, ha ufficialmente deciso che sulla panchina della prima squadra in Serie A2 continueranno a sedersi, come già successo sul campo della Picco Lecco, Odelvys Dominico Speck e Massimo Benedetti. Sono loro che hanno raccolto il testimone... 🔗bolognatoday.it

Clai Imola conferma Speek e Benedetti, inizia il volley mercato per la serie A2; Volley A2 donne: appuntamento alle ore 17 a Offanengo. La Clai di Speek e Benedetti cerca l’impresa per potere sognare; DUE PUNTI CLAMOROSI PER LA CLAI, CHE DI CUORE SUPERA OFFANENGO AL TIE-BREAK- STIVAL: “DOBBIAMO ESSERE SEMPRE QUESTE”; Volley serie A2, l’Omag-Mt vince il derby di Romagna e si conferma in seconda posizione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Volley A2 donne. Clai, in panchina forse il vice Speek - La Clai Imola non ha ancora il successore di Nello Caliendo. Se non ci saranno novità, domenica in panchina a Lecco andrà Odelvys Dominico Speek, il vice dell’ex allenatore. Con lui Massimo ... 🔗msn.com

Clai Imola: sfida decisiva contro Concorezzo per la permanenza in serie A2 - La Clai Imola affronta il Concorezzo per mantenere la categoria. Una vittoria garantirebbe la permanenza in serie A2. 🔗msn.com

La Clai Imola in Abruzzo per una trasferta che vale un’intera stagione - Ultima trasferta di questa lunga ed appassionante stagione per la Clai Imola Volley. Le ragazze allenate da Massimo Benedetti e Dominico Speek sosterranno infatti in questo fine settimana il loro ... 🔗bolognatoday.it