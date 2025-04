Codyeco Lupi trionfa a Grosseto vittoria cruciale per la classifica

Codyeco Lupi vince per 3-2 a Grosseto reagendo alla sconfitta (3-1) in finale di Coppa Italia per mano dei salentini del Galatone. I biancorossi portano a casa due punti che permettono loro di restare nei primi posti in classifica (58 punti) anche se il Sassuolo (59) li sorpassa, portandosi avanti di una spanna. Resta al primo posto Camaiore (60) vittorioso alla Spezia. Tuttavia Sassuolo, a tre turni dalla conclusione, deve osservare un turno di riposo e questo favorisce i santacrocesi, che disporranno di 9 punti potenziali contro i 6 degli emiliani. I conti però verranno fatti solo alla fine ed ai play-off per la promozione in A3 parteciperanno solo le prime due. A Grosseto la Codyeco si è imposta grazie ai seguenti parziali: 19-25; 25-18; 25-22; 18-25; 10-15. Al vantaggio per 2-1 dei maremmani, i conciari hanno reagito con carattere, imponendosi in una trasferta-trappola, in cui è stato pur sempre perso un punto. Lanazione.it - Codyeco Lupi trionfa a Grosseto: vittoria cruciale per la classifica Leggi su Lanazione.it Lavince per 3-2 areagendo alla sconfitta (3-1) in finale di Coppa Italia per mano dei salentini del Galatone. I biancorossi portano a casa due punti che permettono loro di restare nei primi posti in(58 punti) anche se il Sassuolo (59) li sorpassa, portandosi avanti di una spanna. Resta al primo posto Camaiore (60) vittorioso alla Spezia. Tuttavia Sassuolo, a tre turni dalla conclusione, deve osservare un turno di riposo e questo favorisce i santacrocesi, che disporranno di 9 punti potenziali contro i 6 degli emiliani. I conti però verranno fatti solo alla fine ed ai play-off per la promozione in A3 parteciperanno solo le prime due. Alasi è imposta grazie ai seguenti parziali: 19-25; 25-18; 25-22; 18-25; 10-15. Al vantaggio per 2-1 dei maremmani, i conciari hanno reagito con carattere, imponendosi in una trasferta-trappola, in cui è stato pur sempre perso un punto.

Coppa Italia di B: Galatone trionfa a Fasano contro Codyeco Lupi - La Coppa Italia di B, disputata a Fasano in provincia di Brindisi, va ai leccesi del Galatone, vittoriosi per 3-1 sulla Codyeco Lupi. Questa la successione dei set: 25-16; 23-25; 25-22; 25-23. I salentini hanno praticamente giocato in casa, contando – molto più dei santacrocesi – sul fattore campo, nonostante questi fossero stati seguiti in Puglia dai loro più affezionati sostenitori. La gara è stata molto equilibrata con un finale di quarto set in cui ci sono state due palle contestate dai biancorossi di Pagliai. 🔗sport.quotidiano.net

Volley serie B, domani sera toccherà al Gruppo Lupi Pontedera con il Sassuolo. Codyeco in campo stasera per il recupero - La Codyeco Lupi recupera questa sera (ore 21) al PalaLilly di Sesto Fiorentino l’incontro valido per la sesta di ritorno, saltato per l’alluvione. Domani sera toccherà invece al Gruppo Lupi recuperare al PalaMatteoli pontederese il match col Sassuolo con inizio allo 20,45. Opposta, la situazione tra le squadre di Santa Croce e Pontedera. I conciari sono primi (49 punti) mentre i pontederesi (23) occupano il quint’ultimo posto. 🔗sport.quotidiano.net

Serie B. Codyeco Lupi al top. È festa bis a Cecina - Sacmagroup Cecina 0Codyeco Lupi S. Croce 3Parziali: 15-25, 23-25, 17-25 SACMAGROUP RAWLPLUG CECINA: Carducci 5, Sfondrini 14, Amorelli, Benenati 4, Daddi 6, Tani 3, Gabbriellini (L), Morchio, Luciani, Napolitano 3, Romanacci, Berti (L), Ferri, Buoncuore. All. Giacobbe CODYECO LUPI: Civinini, Baldaccini, Maletaj 1, Camarri, Baldini, Colli 10, Matteini 2, Simoni 13, Da Prato 9, Caproni 11, Mignano 3, Pahor 6, Bini (L), Attuoni. 🔗sport.quotidiano.net

