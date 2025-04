Padova Plastic Free in azione nel weekend dando concretezza agli insegnamenti di Papa Francesco

Plastica in mare è criminale, questo uccide la terra. Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato”. L’insegnamento di Papa Francesco sarà messo in pratica questo fine settimana dai volontari di Plastic Free Onlus, l’associazione impegnata dal 2019 nel. Padovaoggi.it - Padova Plastic Free in azione nel weekend dando concretezza agli insegnamenti di Papa Francesco Leggi su Padovaoggi.it “Buttare via laa in mare è criminale, questo uccide la terra. Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato”. L’insegnamento disarà messo in pratica questo fine settimana dai volontari diOnlus, l’associimpegnata dal 2019 nel.

