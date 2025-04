Zona rossa a Ravenna Di cosa si tratta dove è già stata istituita e cosa cambierebbe per la città

Ravenna, fanno tornare a discutere del tema della sicurezza in città. E da più parti giunge la richiesta di istituire una "Zona rossa". Solo uno slogan elettorale in vista delle comunali o una possibilità per. Ravennatoday.it - Zona rossa a Ravenna? Di cosa si tratta, dove è già stata istituita e cosa cambierebbe per la città Leggi su Ravennatoday.it I recenti episodi di violenza, con due risse avvenute nell'area della stazione di, fanno tornare a discutere del tema della sicurezza in. E da più parti giunge la richiesta di istituire una "". Solo uno slogan elettorale in vista delle comunali o una possibilità per.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Rissa alla stazione di Ravenna, la situazione è fuori controllo. Va dichiarata la zona rossa" - Rissa tra stranieri dentro e fuori il Mc Donalds della stazione di Ravenna. A riportare i fatti è Mirko De Carli, portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia. "Un ragazzo ne è uscito ferito colpito da un bottiglia di vetro, con spargimento di sangue ovunque - esordisce -. Ormai la situazione... 🔗ravennatoday.it

Zona rossa, scatta la proroga: altri 30 giorni nell'area della stazione. In due mesi 13mila identificazioni e 41 allontanamenti - PADOVA - La zona rossa a Padova è stata prorogata di un mese. Per altri 30 giorni dunque l'area attorno alla stazione ferroviaria vedrà attivo il provvedimento prefettizio promosso... 🔗ilgazzettino.it

Meteo, allerta rossa. Bologna, «evacuare piani terra dalle 22». Scuole chiuse da Ravenna a Prato - Meteo, confermata la brevità della tregua di oggi al maltempo che da circa una settimana imperversa sulla penisola. Secondo le ultime previsioni, sarà un weekend ancora instabile... 🔗ilmessaggero.it

Zona rossa a Ravenna? Di cosa si tratta, dove è già stata istituita e cosa cambierebbe per la città; Ravenna, Comitato Nuova Isola San Giovanni: chiediamo la Zona Rossa dal passaggio a livello del Candiano a Viale Farini; Allerta meteo in provincia di Ravenna: venerdì 14 marzo chiusi le scuole di ogni ordine e grado e i centri sportivi nei comuni in allerta rossa, le scuole superiori nei comuni in allerta arancione; Allerta rossa in Emilia Romagna: forti temporali e fiumi sotto osservazione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ravenna, Comitato Nuova Isola San Giovanni: chiediamo la Zona Rossa dal passaggio a livello del Candiano a Viale Farini - Istituire la Zona Rossa, dal passaggio a livello del Candiano al viale della stazione dei treni. È quanto torna a chiedere il Comitato Nuova Isola San ... 🔗ravennanotizie.it

Pasqua 2021 in zona rossa, cosa si può fare e cosa no? Ecco i negozi aperti e chiusi - In qualche Regione, in caso di passaggio dalla zona rossa a quella arancione, nella settimana prima di Pasqua potrebbero allentarsi le misure restrittive e potrebbe esserci qualche riapertura ... 🔗ilgiorno.it

Pasquetta 2021 in zona rossa: regole. Cosa si può fare oggi 5 aprile - Non tutto si può fare oggi, 5 aprile. Non come sempre. Onde evitare multe salate conviene dare una ripassata alle regole della zona rossa festiva, in cui oggi si trovano tutte le regioni d'Italia. 🔗ilrestodelcarlino.it