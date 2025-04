Elia Petrelli rinascita a Forlì e promozione in Serie C

Forlì pensando che fosse l'ultima spiaggia". Elia Petrelli si confessa a cuore aperto: riprese le redini di una carriera promettentissima che si era però accartocciata, colpa di stagioni randagie che ne avevano minato la fiducia, il 23enne centravanti di Savignano sul Rubicone scuola Cavalluccio, con prestigiosi trascorsi zebrati e cartellino del Genoa, è rinato alla corte di mister Miramari, si è fatto frontman e ha stretto una nuova alleanza con il gol (ben 13), trascinando i biancorossi in quella Serie C dalla quale mancavano da troppo tempo."Dopo anni bui – spiega Petrelli –, dovevo dimostrare qualcosa a me stesso, perché chi mi è stato accanto – la madre in primis, che definisce "la mia prima tifosa" – ha sempre creduto nelle mie potenzialità. Non nego che l'inizio è stato complicato: ero fuori condizione e non giocavo mai.

