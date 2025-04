Arbitro piange in conferenza Mio figlio mi ha chiesto se sono un ladro VIDEO

Arbitro del Clásico tra Barcellona e Real Madrid, finale della Copa del Rey, ha pianto in conferenza stampa per le pressioni dalla CapitaleRicardo de Burgos Bengoetxea, Arbitro designato per la finale della Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid, il 'Clásico' di Spagna, ha parlato - piangendo - in conferenza stampa delle conseguenze che il VIDEO pubblicato da 'Real Madrid TV' — in cui si mette in dubbio la sua professionalità — ha avuto su di lui e sulla sua famiglia. Guarda l'estratto Pianetamilan.it - Arbitro piange in conferenza: “Mio figlio mi ha chiesto se sono un ladro” | VIDEO Leggi su Pianetamilan.it L'del Clásico tra Barcellona e Real Madrid, finale della Copa del Rey, ha pianto instampa per le pressioni dalla CapitaleRicardo de Burgos Bengoetxea,designato per la finale della Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid, il 'Clásico' di Spagna, ha parlato -ndo - instampa delle conseguenze che ilpubblicato da 'Real Madrid TV' — in cui si mette in dubbio la sua professionalità — ha avuto su di lui e sulla sua famiglia. Guarda l'estratto

