Campionati studenteschi di Tag rugby Cus Ferrara ospita le fasi provinciali

Ferrara ospiteranno martedì 29 aprile a partire dalle ore 10, le fasi provinciali dei Campionati studenteschi di Tag rugby per la categoria Cadetti e Cadette (nati/e 2011/2012).La manifestazione – curata per la parte tecnica dalla sezione rigby del Cus – vedrà la partecipazione di 4 formazioni maschili (I.C. Don Milani – FE, I.C. Govoni-FE, I.C. Perlasca-FE. I.C. Manzoni-Mesola), e due femminili (I.C. Perlasca-FE. I.C. Manzoni-Mesola).Il Tag rugby è una variante propedeutica del rugby, con il contatto attenuato; infatti al posto del placcaggio un giocatore viene "taggato" quando viene strappato un nastro attaccato alla cintura del portatore di palla. Le squadre, che possono essere anche miste, devono essere formate da 10 giocatori/giocatrici di cui 5 in campo ad affrontarsi su un terreno di gioco di dimensioni ridotte (30x50).

