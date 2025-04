Pavia supera Costone 82 80 finale emozionante al PalaRavizza

Pavia 193382Costone80Pavia: Smith ne, Carpani 9, Bogunovic 18, Temporali ne, Hidalgo Quiroz 16, Apuzzo 9, Manna 9, Avanzini 14, Lomele 7, Moro ne. Allenatore Cristelli.Costone: Brocco ne, Massari ne, Nasello 10, Paoli F. 11, Paoli M. 3, Banchi 11, Zeneli 13, Bruttini ne, Sebastianelli 8, Bastone 24, Torrigiani. Allenatore Belletti.Arbitri: Invernizzi, Venezia.Pavia – Si chiude con un ko a Pavia la stagione del Costone che al PalaRavizza gioca una buona gara, conducendo per quasi 40 minuti, fino a capitolare nel finale. La partenza dei gialloverdi era stata buona con due triple di Zeneli. Pavia risponde con Bogunovic e Avanzini, ma la tripla di Banchi e i quattro punti di Bastone portano Siena sul 7-13 a 4’28’’ dalla fine del primo quarto. Ancora Banchi e Zeneli a segno, poi Hidalgo interrompe il parziale, ma il play senese colpisce nuovamente dalla lunga distanza. Sport.quotidiano.net - Pavia supera Costone 82-80: finale emozionante al PalaRavizza Leggi su Sport.quotidiano.net 19338280: Smith ne, Carpani 9, Bogunovic 18, Temporali ne, Hidalgo Quiroz 16, Apuzzo 9, Manna 9, Avanzini 14, Lomele 7, Moro ne. Allenatore Cristelli.: Brocco ne, Massari ne, Nasello 10, Paoli F. 11, Paoli M. 3, Banchi 11, Zeneli 13, Bruttini ne, Sebastianelli 8, Bastone 24, Torrigiani. Allenatore Belletti.Arbitri: Invernizzi, Venezia.– Si chiude con un ko ala stagione delche algioca una buona gara, conducendo per quasi 40 minuti, fino a capitolare nel. La partenza dei gialloverdi era stata buona con due triple di Zeneli.risponde con Bogunovic e Avanzini, ma la tripla di Banchi e i quattro punti di Bastone portano Siena sul 7-13 a 4’28’’ dalla fine del primo quarto. Ancora Banchi e Zeneli a segno, poi Hidalgo interrompe il parziale, ma il play senese colpisce nuovamente dalla lunga distanza.

Su altri siti se ne discute

Il Costone cade in casa contro Pavia. Il girone di andata termina con un ko - COSTONE 91 PAVIA 100 COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Paoli F. 10, Paoli M. 10, Banchi 12, Zeneli 15, Bruttini 2, Sebastianelli 11, Bastone 24, Torrigiani 7. Coach: Belletti. PAVIA: Smith 23, Carpani 5, Brboric, Bogunovic 31, Hidalgo Quiroz 22, Apuzzo 3, Manna 4, Avanzini 12, Lomele, Moro ne. Coach: Cristelli. Arbitri: Barbarulo, Deliallisi. Parziali: 29-28, 48-54, 65-87. SIENA – Il girone di andata del play-in gold del Costone si chiude con una sconfitta: è stata Pavia a far suo il match disputato al PalaCorsoni, con il punteggio di 100-91, al termine di una partita in cui i ... 🔗sport.quotidiano.net

Alice Moggi, chi è l’assessora di Pavia beccata col telefono in auto. Gli attacchi sui social: “Si deve dimettere” - Pavia, 10 aprile 2025 – “Dimissioni subito”. Nel momento in cui si è diffusa la notizia della contravvenzione presa da Alice Moggi, assessora alla mobilità con delega anche alla legalità sorpresa a guidare con il cellulare in mano, il web si è scatenato. Due come sempre le fazioni, i sostenitori del centrodestra che chiedono di fare un passo indietro e chi ha votato centrosinistra che riterrebbe le dimissioni fin troppo eccessive per chi, in fin dei conti, ha preso soltanto una multa. 🔗ilgiorno.it

Black Mirror con la settima stagione supera perfino se stesso, anche quando riprende temi già trattati - Black Mirror 7 lo consumerete un episodio dopo l'altro anche se inizierete a guardarlo alle dieci di sera. Il primo episodio è un'apertura col botto che invita a vedere se la puntata dopo è altrettanto avvincente e così via. Tre stagioni dopo, il nuovo pacchetto di episodi sfida la quarta edizione della serie antologica incentrata sulle possibili tecno-distopie che ci attendono, ritenuta da tutti la più riuscita grazie ai capitoli San Junipero, Metalhead e USS Callister. 🔗gqitalia.it

Pavia supera Costone 82-80: finale emozionante al PalaRavizza. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Serie B Interregeionale-PlayIn Gold: La Vismederi lotta la PalaRavizza ma la spunta Pavia 82-80 - La Vismederi Costone Siena sfodera una grande prestazione, ma nonostante gli sforzi deve arrendersi nell’ultima partita della stagione. Al PalaRavizza di Pavia, i senesi conducono per quasi 40 minuti, ... 🔗antennaradioesse.it

Pavia riesce nella rimonta: il Costone perde l’ultima partita - Pallacanestro Pavia 1933 – Costone Siena 82-80 Parziali: 16-25; 39-49; 59-68; Pavia: Smith ne, Carpani 9, Bogunovic 18, Temporali ne, Hidalgo Quiroz 16, ... 🔗ilcittadinoonline.it

Vismederi Costone chiude la stagione a Pavia nel Play-In Gold - La Vismederi Costone affronta Pavia nell'ultimo turno dei Play-In Gold, cercando di chiudere in bellezza una stagione positiva. 🔗msn.com