Festival Danza Estate tante novità per la nuova edizione

edizione di FDE Festival Danza Estate segna un cambiamento importante nella sua storia: abbandonerà il suo consueto periodo di svolgimento (maggio / giugno) per spostarsi a fine Estate, tra il 28 agosto e il 14 settembre.FDE accoglierà il pubblico sul finire dell’Estate con grandi novità che contribuiscono ad avvalorare il ruolo del Festival come uno dei più significativi nel settore nazionale e nel palinsesto di eventi cittadini. Ecco qualche anticipazione.Per il trienno 2025/2027 la compagnia mk di Michele Di Stefano, coreografo insignito con il Leone D’argento alla Biennale Danza di Venezia, sarà compagnia partner di Festival Danza Estate. Per la prima volta, il Festival collaborerà con una compagnia in modo continuativo, sviluppando una visione progettuale condivisa, orientata al coinvolgimento del territorio. Bergamonews.it - Festival Danza Estate: tante novità per la nuova edizione Leggi su Bergamonews.it La 37^di FDEsegna un cambiamento impornella sua storia: abbandonerà il suo consueto periodo di svolgimento (maggio / giugno) per spostarsi a fine, tra il 28 agosto e il 14 settembre.FDE accoglierà il pubblico sul finire dell’con grandiche contribuiscono ad avvalorare il ruolo delcome uno dei più significativi nel settore nazionale e nel palinsesto di eventi cittadini. Ecco qualche anticipazione.Per il trienno 2025/2027 la compagnia mk di Michele Di Stefano, coreografo insignito con il Leone D’argento alla Biennaledi Venezia, sarà compagnia partner di. Per la prima volta, ilcollaborerà con una compagnia in modo continuativo, sviluppando una visione progettuale condivisa, orientata al coinvolgimento del territorio.

