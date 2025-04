Atletico Ascoli festeggia la salvezza con un asado ai Campi Agostini

asado’ sotto lo sguardo attento dell’argentino Alejo Vechiarello. Così l’Atletico Ascoli ha trascorso il suo 25 aprile ai Campi Agostini. Una serie di bracieri sono stati ricoperti dal tipico manzo argentino ed è stata grande festa. Un bel modo anche per brindare alla salvezza conquistata dai bianconeri del Patron Graziano Giordani con due giornate di anticipo. Una festa che non c’era stata in campo perché sembrava che il pareggio contro il Teramo secondo in classifica, non bastasse, poi negli spogliatoi, conti alla mano è arrivata la notizia che l’obiettivo era stato raggiunto. È così ieri si è brindato in attesa degli ultimi due impegni stagionali: domani contro il Termoli e domenica prossima al Del Duca contro il Sora. Un Atletico Ascoli che a quota 42, in realtà potrebbe ancora agguantare i playoff visto che l’Ancona che occupa il quinto posto in classifica con 47 punti, ultimo posto utile per gli spareggi, è staccata di cinque lunghezze, per cui vincendo entrambe le sfide finali potrebbe operare il sorpasso. Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli festeggia la salvezza con un asado ai Campi Agostini Leggi su Ilrestodelcarlino.it Allenamento poi tutti a tavola per una grigliata di ‘’ sotto lo sguardo attento dell’argentino Alejo Vechiarello. Così l’ha trascorso il suo 25 aprile ai. Una serie di bracieri sono stati ricoperti dal tipico manzo argentino ed è stata grande festa. Un bel modo anche per brindare allaconquistata dai bianconeri del Patron Graziano Giordani con due giornate di anticipo. Una festa che non c’era stata in campo perché sembrava che il pareggio contro il Teramo secondo in classifica, non bastasse, poi negli spogliatoi, conti alla mano è arrivata la notizia che l’obiettivo era stato raggiunto. È così ieri si è brindato in attesa degli ultimi due impegni stagionali: domani contro il Termoli e domenica prossima al Del Duca contro il Sora. Unche a quota 42, in realtà potrebbe ancora agguantare i playoff visto che l’Ancona che occupa il quinto posto in classifica con 47 punti, ultimo posto utile per gli spareggi, è staccata di cinque lunghezze, per cui vincendo entrambe le sfide finali potrebbe operare il sorpasso.

