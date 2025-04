New Rimini debutta al Stadio dei Pirati contro la Fiorentina nel campionato di baseball

campionato di New Rimini, e l'avvio è subito casalingo, in quello Stadio dei Pirati che è stato teatro storico delle imprese neroarancio. Due partite consecutive nella domenica del batti e corri riminese, con gara1 in programma alle 11 e gara2 alle 15. Di fronte c'è la Fiorentina, che dovrebbe essere avversario abbastanza abbordabile ma che va affrontato col massimo delle attenzioni, soprattutto in una situazione di roster complicata come quella attuale.Non ci sarà il rilievo Kevin Sosa, alle prese con un problema alla spalla, ma anche diversi altri elementi che devono scontare turni di squalifica risalenti alla stagione passata. Tra questi i pitcher Tommaso Aiello e Gianluca Tognacci, ma anche il manager Dorian Castro e il coach Andrea Evangelisti. I quattro devono stare fermi due giornate, dunque saranno assenti per intero in questo weekend di campionato.

