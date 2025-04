Mettere in rete i comitati per la sicurezza del territorio nasce Fiumi Riuniti

Mettere in rete i comitati esistenti. Questo l'obiettivo del progetto Fiumi Riuniti, che si propone di essere un fronte comune, a Bagnacavallo, per la sicurezza del territorio. Se ne è parlato giovedì nella sede del Comitato Alluvionati di Villanova. Ravennatoday.it - Mettere in rete i comitati per la sicurezza del territorio: nasce "Fiumi Riuniti" Leggi su Ravennatoday.it Dare vita a una iniziativa condivisa che vuoleinesistenti. Questo l'obiettivo del progetto, che si propone di essere un fronte comune, a Bagnacavallo, per ladel. Se ne è parlato giovedì nella sede del Comitato Alluvionati di Villanova.

