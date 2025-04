Ascoli chiude il campionato contro Legnago Salus il futuro di Simone Corazza in bilico

campionato per l’Ascoli che domani affronta il suo impegno finale al Del Duca contro il Legnago Salus ultimo in classifica. Una gara che per i bianconeri non ha davvero nulla da dire se onorare il campionato fino alla fine ed essere comunque arbitro di questa sfida che il Legnago ha contro il Sestri Levante staccato di due punti e ancora superabile. Mister Mimmo Di Carlo ha già annunciato che non ci sarà la rituale conferenza prepartita di questo pomeriggio e che parlerà solo domani al termine del match. Ma d’altronde di cose da dire ce ne sono davvero poche, se anche Massimo Pulcinelli si è chiuso dietro al silenzio: "Dopo questa stagione appena conclusa con una misera salvezza – ha scritto sui social – credo che la cosa migliore sia quella di stare in silenzio". E in effetti a parlare sono i numeri desolanti di una stagione davvero da dimenticare. Ilrestodelcarlino.it - Ascoli chiude il campionato contro Legnago Salus: il futuro di Simone Corazza in bilico Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ultima vigilia diper l’che domani affronta il suo impegno finale al Del Ducailultimo in classifica. Una gara che per i bianconeri non ha davvero nulla da dire se onorare ilfino alla fine ed essere comunque arbitro di questa sfida che ilhail Sestri Levante staccato di due punti e ancora superabile. Mister Mimmo Di Carlo ha già annunciato che non ci sarà la rituale conferenza prepartita di questo pomeriggio e che parlerà solo domani al termine del match. Ma d’altronde di cose da dire ce ne sono davvero poche, se anche Massimo Pulcinelli si è chiuso dietro al silenzio: "Dopo questa stagione appena conclusa con una misera salvezza – ha scritto sui social – credo che la cosa migliore sia quella di stare in silenzio". E in effetti a parlare sono i numeri desolanti di una stagione davvero da dimenticare.

