Festa della Liberazione davanti a 200 persone Walter Veltroni racconta la sua storia di Iris Versari

davanti a oltre 200 persone, l'ex sindaco di Roma e scrittore Walter Veltroni, per la presentazione del suo nuovo romanzo "Iris, la libertà". Il libro, frutto anche delle ricerche condotte con il supporto di alcuni. Ravennatoday.it - Festa della Liberazione, davanti a 200 persone Walter Veltroni racconta la "sua" storia di Iris Versari Leggi su Ravennatoday.it Ha fato tappa giovedì pomeriggio nella sala del Consiglio comunale di Faenza,a oltre 200, l'ex sindaco di Roma e scrittore, per la presentazione del suo nuovo romanzo ", la libertà". Il libro, frutto anche delle ricerche condotte con il supporto di alcuni.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Festa della Liberazione, davanti a 200 persone Walter Veltroni racconta la "sua" storia di Iris Versari - Ha fato tappa giovedì pomeriggio nella sala del Consiglio comunale di Faenza, davanti a oltre 200 persone, l'ex sindaco di Roma e scrittore Walter Veltroni, per la presentazione del suo nuovo romanzo "Iris, la libertà". Il libro, frutto anche delle ricerche condotte con il supporto di alcuni... 🔗ravennatoday.it

Gossolengo celebra la Festa della Liberazione - Mercoledi 30 aprile 2025 a Gossolengo si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 25 aprile con il seguente programma: Ore 11,30 - ritrovo al Monumento dei Caduti in piazza Roma; - alzabandiera; - benedizione e posa della corona d’alloro; - breve saluto del sindaco. Ore 12... 🔗ilpiacenza.it

Concerto della Festa della Liberazione cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: "Il 25 aprile non si tocca" - Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Festa della Liberazione, davanti a 200 persone Walter Veltroni racconta la sua storia di Iris Versari; Celebrazioni del 25 aprile, Piazza del Popolo ricorda i partigiani a 80 anni dalla Liberazione; 25 aprile: Nardella suona Bella Ciao al violino davanti al Parlamento europeo - Italia; Faenza ricorda gli 80 anni dalla Liberazione. Il sindaco Isola: Celebrare la Resistenza significa stare dalla parte giusta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

25 aprile, la festa della Liberazione raccontata con le immagini delle donne italiane - Ottanta anni fa la fine della seconda guerra mondiale e del nazifascismo. In un libro le foto di quegli ultimi mesi di guerra e il ruolo delle donne ... 🔗vanityfair.it

Festa della Liberazione, il governatore del Piemonte Alberto Cirio: «La memoria della Resistenza è un dovere civile» - Il presidente della Regione ha preso parte alle celebrazioni a Roddino d’Alba, nel Cuneese. Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo: «Dobbiamo ricordarci che la democrazia e la libertà non sono mai acqu ... 🔗torino.corriere.it

25 aprile, Mattarella a Genova dopo corona all’Altare della patria. Cortei in corso. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Mattarella a Genova dopo corona all’Altare della patria. Cortei in corso. LIVE ... 🔗tg24.sky.it