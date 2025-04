Pronostico Southampton Fulham il tabù è sfatato

Southampton-Fulham è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Il pareggio sul campo del West Ham ha permesso al Southampton di non essere l'unica squadra nella storia della Premier League ad aver fatto meno di undici punti in classifica. Sì, perché c'era la possibilità di infrangere questo record negativo, ma così non è stato. Un punto che non serve a nulla, ovviamente, se non per questo motivo qui. E la voglia è quella, adesso, di chiudere in maniera dignitosa la stagione. Non sarà semplice.Pronostico Southampton-Fulham: il tabù è sfatato (Lapresse) – Ilveggente.itIl Fulham è una delle pochissime squadre della Premier League che quest'anno non ha battuto, tra andata e ritorno, il Southampton.

