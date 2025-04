Ascoli Legnago Salus sfida decisiva al Del Duca tra salvezza e retrocessione

Nonostante i prezzi popolari a soli 5 euro per la tribuna Mazzone, la Curva Nord e il settore ospiti, non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni domani al Del Duca e non ci sarà neanche grande festa per la salvezza raggiunta. La presenza dell'indimenticato Giancarlo Pasinato in Tribuna Centrale, probabilmente non servirà per placare il clima di contestazione che già si preannuncia in questo ultimo appuntamento stagionale. La salvezza 'risicata' grazie anche alle disgrazie altrui con le penalizzazioni di Lucchese e Spal, non può essere un traguardo da festeggiare. Mister Mimmo Di Carlo, al termine della gara pareggiata a Sestri Levante, ha dichiarato che l'Ascoli comunque onorerà la sfida contro il Legnago Salus e proverà a vincere per congedarsi al meglio dai propri tifosi. Ma non basterà neanche la vittoria contro l'ultima in classifica per regalare un sorriso ai tifosi bianconeri.

