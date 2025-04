Trump non è fuori posto ai funerali di Papa Francesco

Papa Francesco aveva un gran carattere, agiva spesso d'impulso, riservando all'amicizia - e all'inimicizia - un'energia non comune. Bergoglio non risolveva le questioni con la formula del «todos caballeros», era un leader accentratore e se incontrava sul suo cammino quello che considerava un ostacolo, non lo aggirava, o lo svuotava di ogni potere o lo rimuoveva.Per queste ragioni la sua scomparsa rende il Vaticano visibilmente acefalo, sono giorni dove regna la confusione, lo abbiamo visto durante la gestione della malattia del Papa e - come abbiamo raccontato ieri sul nostro giornale - nella surreale comunicazione delle sue ultime ore tra la vita e la morte, con una serie di versioni contrastanti e lacune che attendono di essere colmate.Bergoglio sapeva essere duro, ma nei rapporti personali era anche capace di svolte improvvise.

