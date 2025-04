I pronostici di sabato 26 aprile Premier League Bundesliga Ligue 1 FA Cup e Coppa del Re

I pronostici di sabato 26 aprile, si gioca in Premier League, Bundesliga e Ligue 1, ci sono le semifinali di FA Cup e la finale di Coppa del ReQuesto sabato non ci sono partite di Serie A, ma il palinsesto è comunque molto ricco con in campo Premier League, Bundesliga e Ligue 1, una semifinale di FA Cup e soprattutto la finale di Coppa del Re, molto attesa perché di fronte ci saranno Barcellona e Real Madrid in un "Clasico" che si preannuncia incandescente.I pronostici di sabato 26 aprile: Premier League, Bundesliga, Ligue 1, FA Cup e Coppa del Re (LaPresse) – IlVeggente.it Anche stavolta i favoriti sono i catalani e non potrebbe essere altrimenti, se consideriamo che gli uomini di Hansi Flick hanno prevalso nettamente nei due precedenti stagionali tra campionato (0-4) e SuperCoppa di Spagna (2-5), rifilando addirittura 9 gol complessivi ai campioni d'Europa in carica.

