Torna il caldo e riparte la lotta alle zanzare raccomandati i trattamenti nelle aree private

aree. Ravennatoday.it - Torna il caldo e riparte la lotta alle zanzare: raccomandati i trattamenti nelle aree private Leggi su Ravennatoday.it Dall’1 maggio al 31 ottobre saranno in vigore due ordinanze per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, dalla zanzara tigre (aedes albopictus) e dalla zanzara comune (culex spp), rivolte a cittadini e imprese e ai proprietari di

Le notizie più recenti da fonti esterne

Torna il caldo e riparte la lotta alle zanzare: raccomandati i trattamenti nelle aree private - Dall’1 maggio al 31 ottobre saranno in vigore due ordinanze per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, dalla zanzara tigre (aedes albopictus) e dalla zanzara comune (culex spp), rivolte a cittadini e imprese e ai proprietari di aree... 🔗ravennatoday.it

"Torna il caldo". MeteoGiuliacci: che succede prima di Pasqua - L'ondata di freddo che ha colpito l'Italia nei primi giorni di aprile ha le ore contate. Secondo gli esperti di meteogiuliacci.it Dopo l'irruzione di aria gelida dalle regioni baltiche, che ha portato un brusco calo delle temperature e venti freddi lungo la penisola, la situazione è destinata a cambiare rapidamente. Fino a martedì 8 aprile, il clima resterà frizzante, con qualche gelata notturna attesa in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro. 🔗iltempo.it

Che Dio ci aiuti 8, stasera 27 marzo torna su Rai 1: la vita riparte alla Casa del Sorriso - Speriamo che abbiate voglia di immergervi ancora una volta tra le avventure di Suor Azzurra e dei suoi compagni di viaggio. Noi siamo qui, con un po’ di emozione addosso, pronti a raccontarvi cosa bolle in pentola in questa nuova serata televisiva. E sì, la quarta puntata di “Che Dio ci aiuti 8” bussa alle […] L'articolo Che Dio ci aiuti 8, stasera 27 marzo torna su Rai 1: la vita riparte alla Casa del Sorriso è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Torna il caldo e riparte la lotta alle zanzare: raccomandati i trattamenti nelle aree private; Torna il caldo e riparte la lotta alle zanzare raccomandati i trattamenti nelle aree private. 🔗Approfondimenti da altre fonti