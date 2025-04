Renate trionfa a Vercelli Calì guida la squadra ai playoff contro Arzignano

Renate di Roberto Sanvito Il Renate fa sul serio fino alla fine, vince anche a Vercelli, tocca quota 60 punti, raggiunge l'AlbinoLeffe al quarto posto ma è quinto (meglio gli orobici negli scontri diretti) e ai playoff se la vedrà non con il Novara, che ne becca 6 a Trieste, ma con l'Arzignano. Da calendario si gioca a Meda domenica 4 maggio. Sulla vittoria al "Piola" c'è la firma del solito Calì (foto), autore di una doppietta. È lui il giocatore più produttivo in attacco di questo Renate.La cronaca. Durante i primi dieci minuti le parti sembrano invertite. È il Renate la squadra che ha più fame e non quella già certa di un buon piazzamento nei playoff. Alla Pro tremano le gambe e già dopo tre minuti i suoi difensori si dimenticano di Plescia in area, sinistro-destro e tiro a giro appena alto.

