Foligno Calcio a un passo dalla promozione in Eccellenza sfida decisiva col Todi

Foligno Calcio è a un passo dal coronamento di un sogno: il ritorno in Eccellenza. Potrebbe bastare vincere il confronto casalingo di domani allo stadio Enzo Blasone col Todi, squadra che necessita dei punti – salvezza per provare a chiudere il discorso "promozione" con 90 novanta minuti di anticipo. Il Foligno, grazie all'esalante percorso (14 vittorie e due pareggi) che ha consentito ai falchetti di superare il San Venanzo ex capolista che domani sarà impegnato sul terreno del Bevagna, Calcio dopo sette stagioni ptrebbe tornare in Eccellenza.A pilotare il sodalizio biancazzurro l'allenatore Michele Proietti e il diesse Simone Angelini. Un tandem vincente e silenzioso, capace di essere vicino sempre vicino alla squadra che, in estate gli addetti ai lavori avevano pronosticato collettivo di alta classifica ma non certo con le ambizioni di protagonista.

Calcio Promozione. Il Foligno e i play-off raggiunti: "Era l'obiettivo, ora niente limiti» - FOLIGNO – Con la garanzia della posizione play off pressoché in cassaforte, in questo ultimo scorcio di stagione il Foligno calcio proverà a fare un finale da grande. "Premesso che il nostro obiettivo prioritario erano i play off – commenta il diesse biancazzurro Simone Angelini - proveremo a regale ai nostri tifosi ancora quelle soddisfazioni che meritano. Poi alla fine tireremo le somme". Analisi, quella di Angelini, all'insegna della cautela anche se, sulla scorta della lunga striscia positiva, gli uomini di Proietti hanno confermato di essere un organico che vanta potenzialità non ...

