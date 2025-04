Tudor Juve Gazzetta tutto in cinque partite Mondiale per Club e futuro cosa filtra sulla panchina bianconera

Tudor Juve (Gazzetta dello Sport), l'allenatore croato si gioca tutto in cinque partite: Mondiale per Club e futuro, cosa filtra sulla panchina bianconera

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Igor Tudor, legato alla Juve da un contratto che va in scadenza il prossimo 30 giugno e che potrà essere rinnovato in automatico in caso di conquista della Champions League.

Il croato resterà sicuramente sulla panchina dei bianconeri almeno fino al Mondiale per Club compreso, poi si vedrà. O meglio, in caso di mancato raggiungimento del quarto posto le chance di una conferma si ridurrebbero di molto: ecco perchè si gioca tutto o quasi in queste ultime cinque partite.

