Ultima giornata Serie B General Contractor sfida Gema Montecatini per i playoff

Ultima giornata del campionato di Serie B (su tutti i campi palla a due alle 18 in punto). Il giorno della resa dei conti per diciotto delle diciannove squadre rimaste in gara (due 'fuori gioco' da tempo: dopo lunga tribolazione Chieti aveva mestamente salutato la compagnia a gennaio, Roseto il suo strepitoso campionato lo ha giocato a parte stravincendolo con largo anticipo). A 40 minuti dalla fine della stagione regolare, dopo aver a lungo accarezzato il sogno playoff ed essersi destreggiata per settimane tra il settimo e l'ottavo posto (il meglio del meglio nei play-in), la General Contractor di scena oggi a Pistoia contro la Gema Montecatini dovrà, per conoscere il proprio destino, fare i conti con l'avversario più scomodo: l'incognita dei risultati altrui. In questo caso Chiusi e Fabriano le due formazioni con le quali la truppa di coach Ghizzinardi divide, a quota 36 punti, l'ottava piazza.

