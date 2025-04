Tutte le multe dovranno essere cancellate pioggia di ricorsi Meloni nei guai

multe per infrazioni alla guida continuano a far discutere, il caso che può generare moltissimi ricorsi e rimborsi: il governo Meloni sotto attacco Proseguono numerose le polemiche, legate all’attualità, per le decisioni prese dal Governo. L’esecutivo Meloni, in particolare, è nel mirino da tempo per le nuove norme del codice della strada, attraverso le . L'articolo Tutte le multe dovranno essere cancellate, pioggia di ricorsi: Meloni nei guai Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Tutte le multe dovranno essere cancellate, pioggia di ricorsi: Meloni nei guai Leggi su Temporeale.info Leper infrazioni alla guida continuano a far discutere, il caso che può generare moltissimie rimborsi: il governosotto attacco Proseguono numerose le polemiche, legate all’attualità, per le decisioni prese dal Governo. L’esecutivo, in particolare, è nel mirino da tempo per le nuove norme del codice della strada, attraverso le . L'articololedineiTemporeale Quotidiano.

Domani blocco del traffico a Roma. Chi può circolare, le multe e tutte le informazioni sulla domenica ecologica del 16 febbraio 2025 - Domenica è in programma a Roma il quarto e penultimo blocco del traffico domenicale della stagione invernale 2024-2025. Una domenica ecologica che prevede lo stop al traffico privato, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30 all'interno della cosiddetta Fascia Verde (qui la mappa). Chi... 🔗romatoday.it

Stop a tutte le multe ai no-vax - Il dl Milleproroghe passa al Senato. Nel testo la riapertura della rottamazione-quater e il rinvio della consulta dei tifosi. La Lega esulta: taser alla polizia municipale anche piccoli Comuni. Rinviata la scadenza dei brevetti dei bagnini 🔗ilgiornale.it

Area C, 119 multe per un tassista. Il giudice le annulla (quasi) tutte: "Considerare un’unica infrazione" - di Marianna Vazzana L’ingresso in Area C sarebbe costato caro a un tassista che si è visto recapitare 119 multe dopo essere entrato nella Zona a traffico limitato "con veicolo non autorizzato", cioè un euro 5 diesel. “Sarebbe“ perché, per sua fortuna, il Giudice di Pace al quale si è rivolto presentando ricorso opponendosi alla pioggia di verbali ha deciso di annullarli tutti eccetto il primo: ergo, dovrà pagare “solo“ 94,36 euro; per gli altri, basterà rimborsare le spese di notifica. 🔗ilgiorno.it

Autovelox illegali, sequestri in tutta Italia: ecco dove le multe dovrebbero essere annullate - Così una nota della Lega dopo la notizia dei sequestri di dispositivi illegali in tutta Italia ... hanno contratto d’uso con società“. Le multe elevate da apparecchi autovelox non a norma possono ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it

Multe autovelox nella stessa giornata: ecco cosa fare e quali sono i rischi - Le multe dovranno quindi essere pagate in maniera separata. Le conseguenze Il conducente sarà quindi tenuto a pagare ogni singola sanzione con tutto ciò che comporta: dall’eventuale ... 🔗msn.com

Pasquetta 2025, barbecue e grigliate vietati? Regole e multe - Ecco tutti i divieti da conoscere per festeggiare la Pasquetta 2025 con grigliate e barbecue senza rischiare multe salate. 🔗money.it