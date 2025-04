Cesena sconfitto dal Sassuolo Mignani difende il percorso della squadra

Cesena esce malconcio dal confronto contro il Sassuolo già promosso in Serie A. Mignani, tuttavia, non perde l’occasione per evidenziare il campionato fatto fin qui, nonostante l’ultimo periodo poco positivo: "Non trovo normale che sembra si voglia distruggere tutto quanto fatto fino ad ora e si pensi solo a ciò che non è stato fatto bene. Questa squadra ha fatto un grande campionato e per una buona parte è stata nella zona playoff. Bisogna fare una valutazione su tante cose, mi sembra che nell’ultimo periodo non venga tenuto in considerazione quest’aspetto e mi dispiace. Questi ragazzi hanno dato tutto, dal primo all’ultimo, e purtroppo le difficoltà possono arrivare per chiunque. Essere stati in queste posizioni di classifica per così tanto tempo deve essere riconosciuto come un merito". Ilrestodelcarlino.it - Cesena sconfitto dal Sassuolo: Mignani difende il percorso della squadra Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ilesce malconcio dal confronto contro ilgià promosso in Serie A., tuttavia, non perde l’occasione per evidenziare il campionato fatto fin qui, nonostante l’ultimo periodo poco positivo: "Non trovo normale che sembra si voglia distruggere tutto quanto fatto fino ad ora e si pensi solo a ciò che non è stato fatto bene. Questaha fatto un grande campionato e per una buona parte è stata nella zona playoff. Bisogna fare una valutazione su tante cose, mi sembra che nell’ultimo periodo non venga tenuto in considerazione quest’aspetto e mi dispiace. Questi ragazzi hanno dato tutto, dal primo all’ultimo, e purtroppo le difficoltà possono arrivare per chiunque. Essere stati in queste posizioni di classifica per così tanto tempo deve essere riconosciuto come un merito".

