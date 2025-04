L’orgoglio verso i propri figli influisce sul benessere dei genitori Ecco lo studio che lo dimostra

benessere dei genitori attraverso l'analisi delle emozioni rappresenta una delle nuove frontiere della psicologia. Un recente studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Rochester di New York ha esaminato come le emozioni di orgoglio e meraviglia sperimentate dai genitori nei confronti dei propri figli possano influenzare positivamente il loro benessere complessivo. La ricerca ha coinvolto quasi 900 genitori attraverso studi trasversali, longitudinali ed esperimenti, con l'obiettivo di comprendere i meccanismi attraverso cui queste emozioni si manifestano e agiscono.

