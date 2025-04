Ilrestodelcarlino.it - Massimo Loviso celebra il ritorno della Sambenedettese in Serie C

Tra i numerosi ex Samb che hanno festeggiato ildel club rossoblù inC c’è anche. Al centrocampista bolognese è bastata una stagione in C1 (campionato 2006-2007) per innamorarsicittà eformazione rivierasca. A 41 anni ancora gioca nel campionato di Eccellenza Abruzzo ma risiede da tempo a San Benedetto del Tronto."Sono molto felice di questoinSamb - dice- per i miei impegni ho visto solo due partite dei rossoblù con L’Aquila e Recanatese che hanno portato sei punti. Ho dato il mio contributo. Scherzi a parte, la formazione rossoblù ha disputato sempre un campionato da vertice. E poi il grande entusiasmo del pubblico. Tutto è stato molto bello. C’è stata anche la conferma di Palladini in panchina e questa è una notizia estremamente importante.