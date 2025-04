La denuncia di Roiati Controllata due volte dalle forze di polizia per il mio striscione

striscione antifascista a destare scalpore nella mattinata della Festa della Liberazione ad Ascoli, e non solo. "25 aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo". Questa la frase riportata, in rosso, su un telo bianco appeso appena fuori dal negozio ‘L’Assalto ai Forni’, in piazza Arringo.Lorenza Roiati, ci racconta cosa è accaduto ieri davanti al suo panificio?"Abbiamo affisso lo striscione, come facciamo ogni anno, e verso le otto del mattino è arrivata una volante della polizia in divisa. Gli agenti si sono fermati e mi hanno chiesto chi avesse messo lì lo striscione. Abbiamo risposto che era nostro. Hanno subito chiamato i loro superiori, davanti a me. Ilrestodelcarlino.it - La denuncia di Roiati: "Controllata due volte dalle forze di polizia per il mio striscione" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "È la prima volta che subisco un sopruso, sulla mia pelle. E questa cosa va raccontata, deve uscire. Qualcuno deve rispondere di quello che è successo". È unoantifascista a destare scalpore nella mattinata della Festa della Liberazione ad Ascoli, e non solo. "25 aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo". Questa la frase riportata, in rosso, su un telo bianco appeso appena fuori dal negozio ‘L’Assalto ai Forni’, in piazza Arringo.Lorenza, ci racconta cosa è accaduto ieri davanti al suo panificio?"Abbiamo affisso lo, come facciamo ogni anno, e verso le otto del mattino è arrivata una volante dellain divisa. Gli agenti si sono fermati e mi hanno chiesto chi avesse messo lì lo. Abbiamo risposto che era nostro. Hanno subito chiamato i loro superiori, davanti a me.

