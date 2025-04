Meldola ha celebrato l’80esimo della Liberazione Impegno quotidiano per la libertà e pace

Meldola ha celebrato l'80esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo con una cerimonia partecipata e sentita, che ha coinvolto istituzioni, associazioni, studenti e cittadinanza. Nel suo discorso, il sindaco Roberto Cavallucci ha ricordato "il valore della Resistenza e il.

