Cipolla celebra una messa in suffraggio di Francesco I al Santo appuntamento per i fedeli

messa in suffragio per Papa Francesco. A presiedere la celebrazione eucaristica sarà il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla. «La comunità francescana del Santo - così afferma il Rettore della. Padovaoggi.it - Cipolla celebra una messa in suffraggio di Francesco I, al Santo l'appuntamento per i fedeli Leggi su Padovaoggi.it Lunedì 28 aprile, alle ore 18.00, nella Pontificia Basilica di Sant'Antonio di Padova, si terrà unain suffragio per Papa. A presiedere lazione eucaristica sarà il vescovo di Padova, mons. Claudio. «La comunità francescana del- così afferma il Rettore della.

Domenica delle Palme : l’Arcivescovo di Udine celebra la Messa in Cattedrale - Domenica 13 aprile, Domenica delle Palme, per i fedeli cattolici inizia la Settimana Santa, il periodo in cui si celebrano nel modo più intenso i più alti misteri della fede. L’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, inaugurerà la Settimana Santa con la Messa delle Palme alle 10.30 in Cattedrale a Udine. Con la solenne Messa della Domenica delle Palme, inizia il 13 aprile la Settimana Santa, il periodo in cui i cristiani celebrano nel modo più intenso i più alti misteri della loro fede: la Passione, morte e resurrezione di Cristo Signore. 🔗udine20.it

Il vescovo Raspanti celebra la messa del giovedì santo ad Acireale - Nella cattedrale di Acireale, si è celebrato questa mattina il Giubileo di sacerdoti, diaconi e seminaristi in occasione della tradizionale messa crismale. La celebrazione è stata preceduta dalla statio nella basilica dei Santi Pietro e Paolo, dalla quale i ministri si sono mossi in processione... 🔗cataniatoday.it

Il vescovo Raspanti celebra una messa in suffragio di Papa Francesco - In una cattedrale raccolta nel silenzio della preghiera, si è celebrata ieri, ad Acireale, la messa in suffragio di Papa Francesco. La liturgia è stata presieduta dal vescovo di Acireale e presidente della CeSi, monsignor Antonino Raspanti, e concelebrata dal cardinale Paolo Romeo, arcivescovo... 🔗cataniatoday.it

