Filippo Bandinelli segna il primo gol con lo Spezia Emozione unica ma risultato amaro

primo gol in maglia bianca mista a un bricolo di amarezza per i risultato che non è quello sperato. Tra i protagonisti della giornata c'è Filippo Bandinelli, al primo centro in maglia bianca. "È stata una bella Emozione – racconta – perché mi dovevo sbloccare. Sono arrivato sulla palla convinto e deciso. Personalmente sono molto felice, ma rimane un po' di rammarico per il risultato. Ce l'abbiamo messa tutta in una partita complicata ed equilibrata. Non abbiamo trovato l'episodio giusto, come nell'occasione del palo sulla punizione di Salvatore Esposito".Sulla sua sostituzione precisa. "In partita ho un grande dispendio di energie perché copro tanto campo. Le scelte sono del mister. La squadra è forte e anche chi sta in panchina dà una grande mano. È questa la vera forza di una squadra unita".

