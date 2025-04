Sport in tv sabato 26 aprile palinsesto e orari di tutti gli eventi

palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, sabato 26 aprile 2025. Sport italiano fermo a causa dei funerali del defunto papa, dunque i principali campionati riprenderanno nella giornata di domenica. In mattinata andranno in scena le qualifiche e la gara sprint della MotoGP, impegnata in Spagna, mentre durante tutto l’arco della giornata sarà protagonista il tennis con il Masters 1000 e Wta 1000 di Madrid. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale. Sport in tv sabato 26 aprile: palinsesto e orari di tutti gli eventi SportFACE.IT. Leggi su Sportface.it Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,262025.italiano fermo a causa dei funerali del defunto papa, dunque i principali campionati riprenderanno nella giornata di domenica. In mattinata andranno in scena le qualifiche e la gara sprint della MotoGP, impegnata in Spagna, mentre durante tutto l’arco della giornata sarà protagonista il tennis con il Masters 1000 e Wta 1000 di Madrid. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv26digliFACE.IT.

Se ne parla anche su altri siti

Sport in tv sabato 15 marzo: palinsesto e orari di tutti gli eventi - La giornata di oggi, sabato 15 marzo, sarà ricca di eventi sportivi. Motori protagonisti. Sveglia puntata alle 06.00 di mattina per la prima qualifica della stagione 2025 di Formula 1 in Australia con uno Charles Leclerc in grande forma. MotoGP al secondo appuntamento in Argentina con Marc Marquez in testa al Mondiale. Qualifiche alle 14.50 e Sprint Race alle 19.00. Prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino maschile con le prime prove ad Hajfell. 🔗sportface.it

Sport in tv sabato 5 aprile: palinsesto e orari di tutti gli eventi - Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 5 aprile 2025. Sveglia all’alba per la Formula 1, con la terza sessione di libere e le qualifich da Suzuka. Poi lunga giornata di calcio con la Serie A, la Serie B, la Serie C e i campionati internazionali. Tanto tennis con le semifinali dei tornei di Bucarest, Houston e Marrakech al maschile e quelli di Bogotà e Charleston al femminile, ma anche basket, golf e tanto altro ancora. 🔗sportface.it

Sport in tv oggi (sabato 19 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 19 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla F1, che propone le qualifiche del GP di Arabia Saudita. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con i tornei della settimana: semifinali degli ATP 500 di Monaco e Barcellona, quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda dove Jasmine Paolini incrocerà Coco Gauff. L’Italia affronterà la Francia nel Sei Nazioni di rugby femminile, proseguono gli Europei di sollevamento pesi. 🔗oasport.it

MotoGP, gli orari del GP Jerez 2025: dove vedere pole, gara e Sprint Race; Sport in tv oggi, sabato 26 ottobre: calcio, Formula 1, Moto Gp in diretta; Lo sport si ferma per i funerali di Papa Francesco: spostate le partite del sabato; Calcio in tv: le partite di sabato 26 ottobre. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sport in tv oggi (sabato 26 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 26 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla MotoGP, che propone le qualifiche e la Sprint Race del GP di ... 🔗oasport.it

Lo sport si ferma: sabato 26 sospese tutte le manifestazioni sportive - lo sport si ferma. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno, ha inviato tutte le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni ... 🔗pistoiasport.com

Lutto Papa Francesco, Malagò: "Stop allo sport sabato 26 aprile: osserviamo la memoria del Pontefice" - TUTTI GLI SPORT - Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel Dpcm odierno, invita le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associ ... 🔗eurosport.it