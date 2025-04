Bufera sul presidente argentino Milei arriva in Vaticano per Papa Francesco poi la scoperta

presidente argentino Javier Milei si è reso protagonista di un episodio imbarazzante durante la sua visita in Vaticano per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Il capo dello Stato, giunto a Roma con la sua delegazione, non è riuscito ad arrivare in tempo alla cerimonia prevista per l’omaggio al Pontefice. Quando Milei è arrivato, infatti, il feretro era già stato chiuso e la funzione funebre stava per concludersi, impedendogli di rendere l’omaggio pubblico tanto atteso. Secondo quanto riportato, il ritardo avrebbe causato un grande imbarazzo nelle file diplomatiche argentine e generato un’ondata di critiche da parte dell’opinione pubblica e dei media.La situazione si è aggravata ulteriormente quando Milei, anziché riconoscere l’errore organizzativo, ha scelto di attaccare duramente i giornalisti che avevano riportato la notizia del suo arrivo tardivo. Leggi su Caffeinamagazine.it IlJaviersi è reso protagonista di un episodio imbarazzante durante la sua visita inper dare l’ultimo saluto a. Il capo dello Stato, giunto a Roma con la sua delegazione, non è riuscito adre in tempo alla cerimonia prevista per l’omaggio al Pontefice. Quandoto, infatti, il feretro era già stato chiuso e la funzione funebre stava per concludersi, impedendogli di rendere l’omaggio pubblico tanto atteso. Secondo quanto riportato, il ritardo avrebbe causato un grande imbarazzo nelle file diplomatiche argentine e generato un’ondata di critiche da parte dell’opinione pubblica e dei media.La situazione si è aggravata ulteriormente quando, anziché riconoscere l’errore organizzativo, ha scelto di attaccare duramente i giornalisti che avevano riportato la notizia del suo arrivo tardivo.

