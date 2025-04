Sottocorona Non se ne parla più Weekend sorprendente in arrivo le previsioni

Sottocorona, che in diretta dallo studio di La7 ha anticipato che diminuiranno nella giornata di oggi, sabato 26 aprile, le "precipitazioni intense sulle zone di nord-est". Qualche pioggia è attesa "in Liguria e sul Piemonte", ma il cambio di passo è alle porte e già dalla giornata di domani, domenica 27 aprile, il tempo potrebbe tornare a essere dominato da cieli sereni e clima mite. "Troviamo ancora meno piogge sulle zone orientali, ma anche al centro-sud, con l'eccezione del Lazio, dove sulle zone interne nel pomeriggio sicuramente ci può essere qualche fenomeno intenso", ha spiegato l'esperto. Precipitazioni che si intensificano, però, sul Piemonte. Tra la Corsica e la Sardegna, poi, sono attesi "fenomeni molto intensi, specie sulle zone interne". Iltempo.it - Sottocorona: "Non se ne parla più". Weekend sorprendente in arrivo, le previsioni Leggi su Iltempo.it Si va verso un miglioramento del quadro meteorologico. Parola di Paolo, che in diretta dallo studio di La7 ha anticipato che diminuiranno nella giornata di oggi, sabato 26 aprile, le "precipitazioni intense sulle zone di nord-est". Qualche pioggia è attesa "in Liguria e sul Piemonte", ma il cambio di passo è alle porte e già dalla giornata di domani, domenica 27 aprile, il tempo potrebbe tornare a essere dominato da cieli sereni e clima mite. "Troviamo ancora meno piogge sulle zone orientali, ma anche al centro-sud, con l'eccezione del Lazio, dove sulle zone interne nel pomeriggio sicuramente ci può essere qualche fenomeno intenso", ha spiegato l'esperto. Precipitazioni che si intensificano, però, sul Piemonte. Tra la Corsica e la Sardegna, poi, sono attesi "fenomeni molto intensi, specie sulle zone interne".

