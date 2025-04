Radio Clandestina al Gavazzeni in scena Ascanio Celestini

Ascanio Celestini sarà al cineteatro Gavazzeni di Seriate il 30 aprile con il suo spettacolo "Radio Clandestina. Roma, le Fosse Aredatine, la Memoria", alle ore 21.I biglietti sono disponibili a 37.50 euro per poltrona numerata (il prezzo è comprensivo di prevendita) su ticketone.it e alla biglietteria del cineteatro Gavazzeni. Per informazioni tel. 035.294868."Radio Clandestina. Roma, le Fosse Aredatine, la Memoria" è uno spettacolo di Ascanio Celestini scritto a partire dal testo di Alessandro Portelli "L'Ordine è già stato eseguito" e racconta un capitolo della storia italiana: l'eccidio delle Fosse Ardeatine del 25 marzo del '44 a Roma."Nel libro – racconta Ascanio Celestini – un storia di poche ore viene inserita nella storia dei 9 mesi di occupazione nazista a Roma, e poi in quella dei 5 anni della guerra, dei 20 anni del fascismo: nella storia orale di Roma che diventa capitale e inizia velocemente a cambiare.

