Papa della misericordia. Ha guardato con grande attenzione alle periferie e al Sud. Forse anche per questo ha legato così tanto con Napoli. Me lo ha detto anche nel. Ilmattino.it - Michele di Bari: «L'attenzione del Papa al Sud ha aiutato la nostra terra» Leggi su Ilmattino.it «È stato ildella misericordia. Ha guardato con grandealle periferie e al Sud. Forse anche per questo ha legato così tanto con Napoli. Me lo ha detto anche nel.

“Condannate Michele Emiliano”. Per la Procura di Bari il governatore è colpevole di “diffamazione aggravata” - Rischia di pagare caro lo show del 2018 a Rete 4 il governatore Michele Emiliano: un triste show che potrebbe costargli almeno duemila euro. La Procura di Bari ha infatti chiesto la condanna al pagamento di una multa da 2.000 euro nei confronti del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per Diffamazione aggravata nei confronti dell’ex consigliere comunale Luigi Cipriani, responsabile del movimento politico ‘Riprendiamoci il futuro’. 🔗secoloditalia.it

Terremoto Campi Flegrei, il prefetto di Napoli Michele Di Bari: «Proposta richiesta di stato di mobilitazione» - «La situazione complessiva ci lascia moderatamente tranquilli perchè al di là dei calcinacci e tutto quello che è accaduto rispetto all'evento in sé poteva... 🔗ilmattino.it

Il Prefetto Michele Di Bari, in visita al Comando della Polizia Metropolitana di Napoli - La visita del Prefetto di Napoli Michele Di Bari in coccasione dell’evento di formazione “Tutela amministrativa e penale dell’ambiente” Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha fatto visita al Comando della Polizia Metropolitana di Napoli in via Pietravalle in occasione del corso di formazione “Tutela amministrativa e penale dell’ambiente” destinato ai dipendenti degli uffici edilizia e ambiente, agli agenti delle polizie locali di numerosi Comuni tra Napoli e Caserta e ai membri dell’Esercito. 🔗puntomagazine.it

Morte Papa Francesco, il ricordo del prefetto di Napoli Michele di Bari: «Con il suo magistero ha dato voce agli ultimi» - «I cittadini napoletani non potranno mai dimenticare le visite pastorali del compianto Papa Francesco a Napoli, con lo sguardo rivolto alla centralità del Mediterraneo, ... 🔗msn.com

