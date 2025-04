Incendio nel deposito di rifiuti intervento dei vigili del fuoco

Incendio è divampato nella tarda serata di giovedì 24 maggio in un capannone adibito al riciclaggio dei rifiuti di via Monte Rosa a Concorezzo.La macchina dei soccorsi è scattata intorno alle 20. Sul posto sono giunte le squadre del comando dei vigili del fuoco con. Monzatoday.it - Incendio nel deposito di rifiuti: l'intervento dei vigili del fuoco Leggi su Monzatoday.it Fiamme in Brianza. Unè divampato nella tarda serata di giovedì 24 maggio in un capannone adibito al riciclaggio deidi via Monte Rosa a Concorezzo.La macchina dei soccorsi è scattata intorno alle 20. Sul posto sono giunte le squadre del comando deidelcon.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scafati. Incendio al deposito di stoccaggio rifiuti: feriti cinque vigili del fuoco - Cinque vigili del fuoco sono rimasti feriti a seguito delle operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato ieri mattina, alle ore 11 a Scafati, presso un deposito di stoccaggio in via Galileo... 🔗ilmattino.it

Incendio a Scafati in un deposito di rifiuti, imponente colonna di fumo nero sulla provincia di Salerno - Preoccupano le possibili esalazioni tossiche sprigionate da un incendio a un capannone di rifiuti a Scafati: visibile da chilometri la colonna di fumo 🔗notizie.virgilio.it

Incendio al deposito di legno in un'azienda di Bicinicco: vigili del fuoco al lavoro da ore per spegnere le fiamme alimentate dal forte vento - BICINICCO (UDINE) - Incendio nel deposito di scarti di legno a Bicinicco, in provincia di Udine. Le fiamme sono divampate verso mezzogiorno da un cumulo di scarti della lavorazione del... 🔗ilgazzettino.it

Incendio nel deposito di rifiuti: l'intervento dei vigili del fuoco; Incendio a Legnago: intervento dei vigili del fuoco in un'azienda di smaltimento dei rifiuti; Buccinasco, incendio in un’azienda di smaltimento dei rifiuti: fiamme e alta colonna di fumo; Bibbiano, incendio al centro raccolta rifiuti di Barco: intervento rapido dei vigili del fuoco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incendio in un capannone di rifiuti a Concorezzo - Momenti di apprensione in via Privata Monte Rosa, a Concorezzo, dove nella serata di giovedì alle ore 20 circa, un incendio ha interessato un capannone adibito al trattamento e stoccaggio di rifiuti p ... 🔗mbnews.it

Concorezzo, fiamme in un deposito di rifiuti - A prendere fuoco, giovedì 24 aprile alle 20, è stata una forte quantità di detriti. Ancora da accertare se l'incendio è stato doloso oppure scoppiato per cause accidentali ... 🔗msn.com

Incendio in azienda di smaltimento rifiuti: in fiamme il container per la depurazione delle acque scure - LEGNAGO (VR) – Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 aprile, in un'azienda che smaltisce rifiuti a Legnago, in località Torretta. L'incendio ha coinvolto un container utilizzato pe ... 🔗nordest24.it