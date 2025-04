Accetta il cambio per gioco ad Affari Tuoi ma il Dottore lo obbliga a procedere 8220Hai scherzato con il fuoco8221

Affari Tuoi durante la partita di Ricardo del 25 aprile. Il concorrente sceglie il cambio, ma pochi istanti dopo sorprende tutti e rivela: "Stavo solo scherzando". Il Dottore, però, interviene all'istante e lo costringe a procedere comunque. Leggi su Fanpage.it Momento di gelo in studio addurante la partita di Ricardo del 25 aprile. Il concorrente sceglie il, ma pochi istanti dopo sorprende tutti e rivela: "Stavo solo scherzando". Il, però, interviene all'istante e lo costringe acomunque.

