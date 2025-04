La Famiglia Ospedaliera dei Fatebenefratelli in preghiera per Papa Francesco

Famiglia Ospedaliera dei Fatebenefratelli“ osserverà un momento di preghiera e raccoglimento spirituale in unione alla Chiesa universale per . ContinuaL'articolo La Famiglia Ospedaliera dei Fatebenefratelli in preghiera per Papa Francesco proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - La Famiglia Ospedaliera dei Fatebenefratelli in preghiera per Papa Francesco Leggi su Fremondoweb.com Comunicato Stampa Oggi alle 9.30 la recita del Rosario e la celebrazione della Messa nella Cappella dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù La “dei“ osserverà un momento die raccoglimento spirituale in unione alla Chiesa universale per . ContinuaL'articolo Ladeiinperproviene da Fremondoweb.

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Famiglia Ospedaliera Fatebenefratelli al Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità - Tempo di lettura: < 1 minutoLa Famiglia Ospedaliera dei Fatebenefratelli di Benevento ha partecipato al Giubileo degli ammalati e mondo della sanità che si è tenuto a Roma. A questo evento giubilare sono stati invitati a partecipare insieme ai loro familiari, gli ammalati e le figure professionali legate al mondo della sanità (medici, infermieri, operatori sanitari, volontari in ambito sanitario, operatori pastorale della salute). 🔗anteprima24.it

Ritrovata Melissa, la 16enne scomparsa a Treviglio: sta bene ed è con la famiglia - È stata ritrovata Melissa, la 16enne di Treviglio di cui non si avevano più notizie dallo scorso 1° febbraio. Era stata l’associazione per le persone scomparse Penelope Lombardia a lanciare l’appello di scomparsa lo scorso 11 aprile. Dopo due mesi di ricerche la giovane è stata fortunatamente ritrovata: è in buone condizioni e si trova insieme alla sua famiglia. Melissa si era allontanata dalla comunità per minori dove viveva: non aveva con sé nè il cellulare nè i documenti. 🔗bergamonews.it

Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo. L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

La famiglia ospedaliera Fatebenefratelli in preghiera per Papa Francesco; Chiesa Cattolica - LA FAMIGLIA OSPEDALIERA DEI FATEBENEFRATELLI IN PREGHIERA E RACCOGLIMENTO PER RICORDARE PAPA FRANCESCO; La famiglia ospedaliera Fatebenefratelli in preghiera per Papa Francesco; La Famiglia ospedaliera del Fatebenefratelli al Giubileo degli ammalati e mondo della sanità. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La famiglia ospedaliera Fatebenefratelli in preghiera per Papa Francesco - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

LA FAMIGLIA OSPEDALIERA DEI FATEBENEFRATELLI IN PREGHIERA E RACCOGLIMENTO PER RICORDARE PAPA FRANCESCO Chiesa Cattolica - Sabato 26 aprile la Famiglia ospedaliera dei Fatebenefratelli osserverà un momento di preghiera e raccoglimento spirituale in unione alla Chiesa universale per affidare al ... 🔗realtasannita.it

La famiglia ospedaliera del Fatebenefratelli al Giubileo degli ammalati - La Famiglia Ospedaliera dei Fatebenefratelli di Benevento ha partecipato ... portare nei nostri cuori le preghiere dei nostri cari – ha dichiarato il Superiore del FBF di Benevento, ha ... 🔗msn.com