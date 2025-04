Trofeo Guidelli Scuola Basket Arezzo sfida Junior Casale per i Play in Gold

Trofeo Guidelli è entrata nel vivo con le tante formazioni giovanili della Scuola Basket Arezzo impegnate contro formazioni di tutta Italia in una tre giorni molto intensa, la prima squadra prepara l’ultima partita dei Play-in Gold, quella di domani alle ore 18 contro la Junior Casale al Palasport Mario D’Agata. La qualificazione ai Playoff per la promozione in serie B nazionale è già in cassaforte, ma i ragazzi di coach Fioravanti vogliono proseguire nella loro striscia di vittorie e provare a ottenere la miglior posizione possibile in vista dell’ultima fase.La vittoria di Borgomanero contro Quarrata nell’anticipo di giovedì toglie agli amaranto la possibilità di arrivare quarti, piazzamento che avrebbe consentito di avere il vantaggio del fattore campo, ma al tempo stesso impedisce alla Bc Servizi di terminare ottava anche in caso di sconfitta, evitando dunque Oleggio, la Under 19 dell’Olimpia Milano, già aritmeticamente prima del lotto. Sport.quotidiano.net - Trofeo Guidelli: Scuola Basket Arezzo sfida Junior Casale per i Play-in Gold Leggi su Sport.quotidiano.net Mentre la quarantesima edizione delè entrata nel vivo con le tante formazioni giovanili dellaimpegnate contro formazioni di tutta Italia in una tre giorni molto intensa, la prima squadra prepara l’ultima partita dei-in, quella di domani alle ore 18 contro laal Palasport Mario D’Agata. La qualificazione aioff per la promozione in serie B nazionale è già in cassaforte, ma i ragazzi di coach Fioravanti vogliono proseguire nella loro striscia di vittorie e provare a ottenere la miglior posizione possibile in vista dell’ultima fase.La vittoria di Borgomanero contro Quarrata nell’anticipo di giovedì toglie agli amaranto la possibilità di arrivare quarti, piazzamento che avrebbe consentito di avere il vantaggio del fattore campo, ma al tempo stesso impedisce alla Bc Servizi di terminare ottava anche in caso di sconfitta, evitando dunque Oleggio, la Under 19 dell’Olimpia Milano, già aritmeticamente prima del lotto.

