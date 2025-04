Poggibonsi Follonica Gavorrano Sfida Cruciale per la Salvezza

Poggibonsi, Giacomo Guidi (nella foto) richiama opportunamente l’attenzione sull’importanza della posta in palio per il Poggibonsi, nella gara interna in programma domani tra i giallorossi e il Follonica Gavorrano, compagine in lotta, fresca di cambio al timone e decisa a mettere a frutto il proprio desiderio di riscatto.Direttore, un ulteriore ‘spareggio’ sul cammino del Poggibonsi. "Servirà la stessa mentalità di squadra della trasferta del 17 aprile a Figline Valdarno. Un atteggiamento che ci ha consentito di tenerci stretta un’ affermazione preziosa dopo la striscia di segno negativo. Sport.quotidiano.net - Poggibonsi-Follonica Gavorrano: Sfida Cruciale per la Salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net "Partita fondamentale". In un momento in cui ogni ambiente calcistico sembra dedito a previsioni e a calcoli probabilistici in merito ai verdetti del finale di stagione regolare, il direttore generale del, Giacomo Guidi (nella foto) richiama opportunamente l’attenzione sull’importanza della posta in palio per il, nella gara interna in programma domani tra i giallorossi e il, compagine in lotta, fresca di cambio al timone e decisa a mettere a frutto il proprio desiderio di riscatto.Direttore, un ulteriore ‘spareggio’ sul cammino del. "Servirà la stessa mentalità di squadra della trasferta del 17 aprile a Figline Valdarno. Un atteggiamento che ci ha consentito di tenerci stretta un’ affermazione preziosa dopo la striscia di segno negativo.

Su questo argomento da altre fonti

Ghiviborgo supera Follonica Gavorrano 2-0 e sale al terzo posto in classifica - FOLLONICA GAVORRANO0GHIVIBORGO2 FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli (40’ st Giustarini), Pignat, Matteucci, Masini, Kondaj, Tatti (40’ st Gianneschi), Lo Sicco, Marino (27’ st Zona), Bramante (44’ st Souare), Arrighini (15’ st Pino). All.: Masi. GHIVIBORGO: Bonifacio, Barbera, Campani, Bura, Petruzzi Lopez, Conti, Fischer (47’ st Coppola), Giannini, Noccioli (40’ st Signorini), Larhrib, Gori. 🔗sport.quotidiano.net

Follonica Gavorrano: Niente riposo dopo la sconfitta, Masi critica l'errore di superficialità - Niente giorno di riposo oggi per il Follonica Gavorrano. Mister Marco Masi ha chiuso la sfida di ieri imbufalito per un errore di superficialità che è costato la sconfitta. "Abbiamo perso in maniera immeritata – ha detto il tecnico a fine incontro -. Abbiamo preso gol su errore di superficialità. Avevamo giocato bene, come sapevamo di fare. Non avevamo corso rischi, non abbiamo segnato, ci è mancata lucidità. 🔗sport.quotidiano.net

Tatti-Pino, coppia decisiva. Follonica Gavorrano brilla - Seconda vittoria di fila e altra boccata d’ossigeno per il Follonica Gavorrano. I minerari battono la Fulgens Foligno per 2-1 e si allontanano dalla zona playout. Nella prima frazione è il Follonica Gavorrano a cercare maggiormente la porta. La prima occasione per gli uomini di Masi arriva con una bella incursione di Matteucci al 4’, la sua conclusione viene deviata in angolo dalla difesa umbra. Al 20’ il Follonica Gavorrano va vicino al gol. 🔗sport.quotidiano.net

Poggibonsi in cerca di salvezza: sfida decisiva contro Follonica Gavorrano; Yuri Palazzesi pronto per la sfida del Poggibonsi contro il Follonica Gavorrano; Poggibonsi in cerca di salvezza: sfida decisiva contro Follonica Gavorrano; Trasferta col Poggibonsi, Follonica Gavorrano chiamato a reagire dopo due ko. 🔗Cosa riportano altre fonti

Poggibonsi-Follonica Gavorrano: Sfida Cruciale per la Salvezza - Il Poggibonsi affronta il Follonica Gavorrano in una partita decisiva per la salvezza. Giacomo Guidi sottolinea l'importanza della mentalità di squadra. 🔗sport.quotidiano.net

Poggibonsi in cerca di salvezza: sfida decisiva contro Follonica Gavorrano - Il Poggibonsi affronta il Follonica Gavorrano in una sfida cruciale per la salvezza, con il ritorno di Borri, Marcucci e Valori. 🔗lanazione.it

Il Follonica Gavorrano chiamato alla reazione contro il Poggibonsi - I minerari si giocano una buona fetta di salvezza, in palio ci sono punti per evitare i play out Follonica – Penultima giornata del girone E di Serie D, il Follonica Gavorrano domenica 27 alle 15 farà ... 🔗msn.com