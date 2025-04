Putin disponibile a riprendere i negoziati

Dopo oltre due anni di guerra, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere pronto a riprendere i negoziati diretti con l'Ucraina, evento che non accadeva dal marzo 2022. La novità è emersa in seguito a un incontro al Cremlino con l'emissario statunitense Steve Witkoff, il quarto colloquio tra i due. Secondo Yuri Ushakov,

