Omaggio a Papa Francesco e festa bianconera Sassuolo domina in campo

festa di compleanno poteva essere migliore. Prima di tutto per le circostanze in cui si è presentata l'occasione. Ad accogliere l'ingresso in campo dei giocatori ieri sera c'era infatti l'immagine di Papa Francesco proiettata sul maxischermo, in memoria del quale si è tenuto un minuto di silenzio preceduto dalla lettura di una frase del Santo Padre rivolta al mondo dello sport: "Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale per portare avanti i valori della cristianità: lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, ascesi, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi". Il popolo bianconero aveva fatto in ogni caso la sua parte, accogliendo la squadra con uno striscione a tema: "Auguri Cavalluccio, da 85 anni simbolo della Romagna" e quelli in campo avevano fatto le cose per bene presentandosi in ghingheri con una mise speciale in stile d'altri tempi.

