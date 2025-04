Ristopro Fabriano sfida Latina per definire la posizione nei play in di B Nazionale

Nazionale con la Ristopro Fabriano di scena domani sul parquet di Latina dove conoscerà il suo destino. La squadra di coach Andrea Niccolai, sette vittorie nelle ultime nove partite, è già sicura da tempo di essere ammessa ai play-in, cioè la fase inserita in questa stagione da cui usciranno le ultime due squadre qualificate per i playoff, a cui sono promosse direttamente soltanto le prime sei. La Ristopro però non sa ancora da che posizione disputerà i suoi play-in e questo dipenderà sia dal suo risultato sul campo di Latina sia da quello che si verificherà sugli altri campi dove giocano le dirette concorrenti. I match dell’ultima giornata sono tutti in contemporanea domenica alle ore 18. Fabriano al momento è nona, con 36 punti come Chiusi e Jesi: la Ristopro potrebbe perdere una posizione, arrivando nel peggiore dei casi decima, ma potrebbe anche guadagnarne una, salendo in ottava piazza con risultati favorevoli dagli altri campi: arrivando a pari punti con Chiusi, con cui gli scontri diretti sono 1-1 ma con la Ristopro in vantaggio per la differenza canestri, il quintetto di Niccolai finirebbe ottavo. Ilrestodelcarlino.it - Ristopro Fabriano sfida Latina per definire la posizione nei play-in di B Nazionale Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ultima giornata di stagione regolare in Bcon ladi scena domani sul parquet didove conoscerà il suo destino. La squadra di coach Andrea Niccolai, sette vittorie nelle ultime nove partite, è già sicura da tempo di essere ammessa ai-in, cioè la fase inserita in questa stagione da cui usciranno le ultime due squadre qualificate per ioff, a cui sono promosse direttamente soltanto le prime sei. Laperò non sa ancora da chedisputerà i suoi-in e questo dipenderà sia dal suo risultato sul campo disia da quello che si verificherà sugli altri campi dove giocano le dirette concorrenti. I match dell’ultima giornata sono tutti in contemporanea domenica alle ore 18.al momento è nona, con 36 punti come Chiusi e Jesi: lapotrebbe perdere una, arrivando nel peggiore dei casi decima, ma potrebbe anche guadagnarne una, salendo in ottava piazza con risultati favorevoli dagli altri campi: arrivando a pari punti con Chiusi, con cui gli scontri diretti sono 1-1 ma con lain vantaggio per la differenza canestri, il quintetto di Niccolai finirebbe ottavo.

