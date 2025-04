Rinnovo Inzaghi fiducia totale dell’Inter Arriverà la firma anche senza titoli I dettagli dell’accordo

Rinnovo Inzaghi, fiducia totale dell’Inter! Arriverà la firma anche senza titoli? I dettagli dell’accordo con il tecnicoCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul Rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l’Inter. I dettagliLE ULTIME «Non saranno due partite storte, magari pure stortissime, a rovinare l’idillio tra l’Inter e Simone Inzaghi. È vero che tra Bologna e derby è finito al rogo il triplete e si è complicata di parecchio la corsa verso lo scudetto-bis, ma non c’è nessuno dentro al club che, in mezzo alla tempesta, abbia smarrito la vecchia fiducia: tutti pensano che sia proprio Simone l’uomo adatto per portare la nave in porto, oggi e pure domani. Nonostante tutto, oltre alla fermezza e alla decisione, c’è una certa serenità che accompagna Simone. Arriva pure dal mondo Inter che lo circonda e lo tranquillizza indirettamente sul suo futuro: anche se finisse con un pugno di mosche in mano, soprattutto in Serie A, l’allenatore della seconda stella rimarrà saldo al suo posto. Internews24.com - Rinnovo Inzaghi, fiducia totale dell’Inter! Arriverà la firma anche senza titoli? I dettagli dell’accordo Leggi su Internews24.com la? Icon il tecnicoCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport suldi contratto di Simonecon l’Inter. ILE ULTIME «Non saranno due partite storte, magari pure stortissime, a rovinare l’idillio tra l’Inter e Simone. È vero che tra Bologna e derby è finito al rogo il triplete e si è complicata di parecchio la corsa verso lo scudetto-bis, ma non c’è nessuno dentro al club che, in mezzo alla tempesta, abbia smarrito la vecchia: tutti pensano che sia proprio Simone l’uomo adatto per portare la nave in porto, oggi e pure domani. Nonostante tutto, oltre alla fermezza e alla decisione, c’è una certa serenità che accompagna Simone. Arriva pure dal mondo Inter che lo circonda e lo tranquillizza indirettamente sul suo futuro:se finisse con un pugno di mosche in mano, soprattutto in Serie A, l’allenatore della seconda stella rimarrà saldo al suo posto.

Rinnovo Inzaghi, arriva la fiducia di Marotta? Le parole del presidente - di RedazioneRinnovo Inzaghi, arriva la fiducia di Marotta? Le parole del presidente confermano il rapporto con il tecnico nerazzurro. Ecco le dichiarazioni Nella conferenza stampa dopo il CDA di oggi, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha ribadito la fiducia nel tecnico, Simone Inzaghi: SU SIMONE INZAGHI E IL RINNOVO DI CONTRATTO – «Non ne abbiamo parlato, il rapporto con lui è molto buono. 🔗internews24.com

