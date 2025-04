Appello di Giordani e Cipolla per un giorno di tregua dalle guerre nel giorno dei funerali del Papa

giorno di tregua. Non servirà a nulla, perchè i morti restano e continueranno ad esserci, in un mondo che nel 2024 continua ad usare la forza per stabilire quello che Papa Francesco avrebbe fatto con le parole. Eppure sembra necesario, almeno nel giorno del suo addio, deporre le armi per. Padovaoggi.it - Appello di Giordani e Cipolla per un giorno di tregua dalle guerre nel giorno dei funerali del Papa Leggi su Padovaoggi.it Un solodi. Non servirà a nulla, perchè i morti restano e continueranno ad esserci, in un mondo che nel 2024 continua ad usare la forza per stabilire quello cheFrancesco avrebbe fatto con le parole. Eppure sembra necesario, almeno neldel suo addio, deporre le armi per.

Appello di Giordani e Cipolla per un giorno di tregua dalle guerre nel giorno dei funerali del Papa - Anche il vescovo e il sindaco aderiscono alla richiesta partita da Verona, Firenze, Assisi e Lampedusa per deporre le armi nel giorno dell'addio a Francesco I ... 🔗padovaoggi.it